В правительстве Калининградской области ответили на вопрос о зарплатах пожарных в регионе

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-20T16:48:14+03:00

Вопрос был задан Владимиру Путину на прямой линии командиром расчета пожарно-спасательной части №31 Станиславом Таукачикасом

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В правительстве Калининградской области прокомментировали ситуацию с зарплатами пожарных в регионе. Этот вопрос поднял командир расчета пожарно-спасательной части №31 города Светлого Станислав Таукачикас во время общений по прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

- Размер средней заработной платы, предусмотренный для пожарных государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны» составляет 25840 рублей с учетом налогов на доходы физических лиц. Без учета налога - 22480 рублей, - заявил ТАСС руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Напомним, что Таукачикас пожаловался, что, работая командиром отделения пожарной части, находящейся в ведении МЧС, получает заработную плату в 16 тыс. рублей и вынужден трудиться в нескольких местах.

ИСТОЧНИК KP.RU