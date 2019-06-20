Мэрия: В жару улицы Калининграда поливают дважды в день

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-20T18:27:26+03:00

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Поливом улиц Калининграда в жару занимается бюджетное учреждение «Чистота». Об этом «Комсомолке» сказал глава города Алексей Силанов. Он отметил, что улицы поливают при температуре выше 25 градусов.

- Поливают. В идеале – каждые четыре часа. Это в идеале, если держится температура. Мы проходим основные магистральные улицы два раза в день. По городу ходят 6 поливомоечных машин, – говорит председатель комитета городского хозяйства Калининграда Александр Купцов. – Цель поливов – прибить пыль, повысить влажность, убрать сухость воздуха, чтобы людям было легче дышать. Это делается не для защиты асфальта. 25 градусов для асфальтового покрытия не критично, у нас же не Турция, не +50 градусов!

Александр Купцов отметил, что город планирует закупить еще несколько машин для полива, однако. К работе они приступят уже следующим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU