Мэрия: В жару улицы Калининграда поливают дважды в день
Поливом улиц Калининграда в жару занимается бюджетное учреждение «Чистота». Об этом «Комсомолке» сказал глава города Алексей Силанов. Он отметил, что улицы поливают при температуре выше 25 градусов.
- Поливают. В идеале – каждые четыре часа. Это в идеале, если держится температура. Мы проходим основные магистральные улицы два раза в день. По городу ходят 6 поливомоечных машин, – говорит председатель комитета городского хозяйства Калининграда Александр Купцов. – Цель поливов – прибить пыль, повысить влажность, убрать сухость воздуха, чтобы людям было легче дышать. Это делается не для защиты асфальта. 25 градусов для асфальтового покрытия не критично, у нас же не Турция, не +50 градусов!
Александр Купцов отметил, что город планирует закупить еще несколько машин для полива, однако. К работе они приступят уже следующим летом.
ИСТОЧНИК KP.RU