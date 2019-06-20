2019-06-20T19:16:33+03:00
Общество

В Калининграде на набережной Карбышева высадили «Аллею выпускников»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Экологическая акция прошла на набережной Карбышева в Калининграде: лучшие выпускники школ города, их родители, учителя и представители власти высадили деревья вдоль Преголи. Всего на набережной появилось 50 рябин и семь елей.

- Это будет достойное украшение набережной, - сказал глава Калининграда Алексей Силанов. - Я горжусь нашими выпускниками. Получить золотую медаль это не так просто. Тем более с каждым годом позиции в отношении получения медалей ужесточаются.

Акция проходит второй год. В предыдущий раз деревья сажали на аллее Смелых в 2018 году.

Среди участников акции нынешнего года уже есть студенты. Это, к примеру, выпускница школы-интерната лицея-интерната Анна Гущян. Анна - призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, победитель телевизионной олимпиады «Умники и умницы», по итогам которой Анна зачислена в студенты МГИМО Министерства иностранных дел РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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