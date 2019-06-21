2019-06-21T09:42:31+03:00
Происшествия

В Янтарном сгорел «Фольксваген», в Светлогорске – «Мерседес»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг 20 июня в Калининградской области случилось два автомобильных пожара. В Янтарном на улице Лесной в автомобиле «Фольксваген Гольф» полностью выгорел салон.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, еще одно возгорание было зафиксировано в городе Светлогорске. В 13:50 поступило сообщение о том, что на улице Хуторской курортного городка горит микроавтобус.

В автомобиле «Мерседес Спринтер» произошло загорание в грузовом отсеке. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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