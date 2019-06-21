В Янтарном сгорел «Фольксваген», в Светлогорске – «Мерседес»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувший четверг 20 июня в Калининградской области случилось два автомобильных пожара. В Янтарном на улице Лесной в автомобиле «Фольксваген Гольф» полностью выгорел салон.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, еще одно возгорание было зафиксировано в городе Светлогорске. В 13:50 поступило сообщение о том, что на улице Хуторской курортного городка горит микроавтобус.
В автомобиле «Мерседес Спринтер» произошло загорание в грузовом отсеке. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU