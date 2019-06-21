2019-06-21T10:22:10+03:00
Общество

Алиханов прокомментировал ситуацию с зарплатами в пожарной части в Светлом

Виктор Сергеев
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Региональные власти уже изучили ситуацию с зарплатой в пожарной части в Светлом, сотрудник которой пожаловался президенту во время «Прямой линии». Об этом «РИА Новости» сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Честно сказать, я уже познакомился с информацией конкретно по этому человеку, он сейчас находится за границей... Не все там так однозначно с уровнем заработной платы, мы разобрались, посмотрели, какая в нашем отряде зарплата. Не могу сказать, что она заоблачная, но формат работы день через три позволяет заниматься какими-то еще вещами, как-то еще зарабатывать. Хотя, понятно, что у сотрудников главного управления МЧС такая возможность не всегда имеется, - цитирует издание слова калининградского губернатора Алиханов.

Напомним, во время «Прямой линии» командир расчета пожарно-спасательной части №31 города Светлого Станислав Таукачикас пожаловался, что, работая командиром отделения пожарной части, находящейся в ведении МЧС, получает заработную плату в 16 тыс. рублей и вынужден трудиться в нескольких местах.

- С одной стороны, приятно, что обращение из Калининградской области получило ответ о том, что президентом уже поручено изыскать средства. Честно скажу, что люди, которые рискуют своей жизнью, достойны высокой зарплаты, адекватной тому риску - добавил Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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