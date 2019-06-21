2019-06-21T10:24:22+03:00
Общество

В Калининграде пропала 14-летняя девочка

Виктор Сергеев
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Полиция Калининграда объявила в розыск 14-летнюю Алену Ситникову. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, девочка, проживающая на улице Литовский вал, 9 июня ушла из дома по месту жительства и до настоящего времени ее нахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, длинные по пояс, глаза голубые.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ситниковой Алена Владимировна, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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