2019-06-21T10:29:07+03:00
Общество

Проект детсада на 225 мест на Борисовском бульваре в Калининграде прошел экспертизу

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на Борисовском бульваре построят детский сад на 225 мест. Как сообщает пресс-служба мэрии, проект уже получил положительное заключение экспертизы.

- Сейчас эксперты занимаются проверкой достоверности определения сметной стоимости проекта, заключение ожидается получить в июле, - отметили в мэрии.

Новый детский сад, который разместится на бульваре Борисовском, 15, будет очень похож на своих старших «братьев»: детсад № 48 на ул. Левитана, работающий с 2015 года, и новый корпус садика № 57 на ул. Карамзина. Всего на двух этажах детского сада запланировано разместить 10 возрастных групповых ячеек, группы раннего возраста ориентированы на малышей с полутора лет. В здании предусмотрены залы для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские помещения, пищеблок, прачечная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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