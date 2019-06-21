2019-06-21T10:39:27+03:00
Общество

В Светлогорске проходит чемпионат по обработке янтаря

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Светлогорске проходят соревнования молодых ювелиров в обработке янтаря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс профессионального мастерства проводится по методике проведения отраслевых чемпионатов WorldSkills Russia по компетенции «Обработка янтаря». Этот проект содействует подготовке квалифицированных кадров, которая является одной из приоритетных задач Стратегии развития янтарной отрасли России.

- Актуальность чемпионата обусловлена тем, что продукция из янтаря становится популярной во всем мире. Будучи не только организатором, но и создателем конкурса, отмечу, что WorldSkills развивается – с каждым годом мы совершенствуем процедуру проведения чемпионата, вносим корректировки. Кроме того, уже можно говорить о перспективах выхода конкурса на федеральный и международный уровни, – отметил главный эксперт конкурса профессионального мастерства Евгений Алешин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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