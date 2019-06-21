Парусник «Седов» прибыл в Бордо на три дня

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-21T10:51:09+03:00

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Швартовка во французском порту состоялась 20 июня. Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в Бордо парусник пробудет три дня.

В числе гостей, побывавших на борту легендарного судна был Эрик Банель, руководитель Морского департамента. Сам он признался, что для него «Седов» является символом парусного флота и к его визиту основательно готговились.

- Мы все сделали для того, чтобы принять «Седов» в центре города, – говорит Эрик Банель. – Мы подняли электрические линии, рассчитали приливной коэффициент для достаточного зазора при проходе под мостом. Я, как моряк, рад этим мерам, потому что для меня большое счастье увидеть российское историческое судно.

Отход судов назначен на вечер 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU