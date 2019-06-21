Алиханов – о строительстве онкоцентра: даже ночью работа на объекте продолжается

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-21T11:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Строительство онкологического центра в поселке Родники под Калининградом проходит круглосуточно. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

- Снова решил закончить день на стройке онкоцентра. Даже ночью работа на объекте продолжается. Приезжая сюда, всегда вспоминаю как обращался в августе 2017 года по поручению всех жителей области к Владимиру Владимировичу за поддержкой в финансировании этого важнейшего объекта, - написал глава региона.

Напомним, строительство онкологического центра в поселке Родники началось в ноябре 2018 года. В структуре будущего онкоцентра будет современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU