Легкоатлет из Калининграда завоевал серебро молодежного первенства России

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-21T11:03:54+03:00

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Калужский стадион «Юность» собрал спортсменов до 23 лет из 50 регионов страны на молодежном легкоатлетическом первенстве России.

Отличился в беге с барьерами на дистанции 110 метров на соревнованиях спортсмен из Калининграда. Олег Спиридонов в решающем забеге финишировал за 14,22 секунды, уступив только Артему Макаренко из Москвы.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, ранее Олег стал одним из 26 медалистов региональной сборной, успешно выступившей на чемпионате и первенстве Северо-Запада.

Олег – вице-чемпион взрослого отечественного кубка 2019 года, победитель первенства России. Он – атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд.

ИСТОЧНИК KP.RU