Для проведения военно-исторического фестиваля перекроют участок автодороги Правдинск-Широкое

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-21T11:06:20+03:00

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В субботу, 29 июня, в течение часа будет закрыто движение на участке автодороги Правдинск-Широкое. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Движение будет закрыто с 12.30 до 13.30 на участке от дома №2 до дома №16 по ул. Кутузова города Правдинска для проведения проведением военно-исторического фестиваля «Защитники Отечества – Фридландское сражение».

ИСТОЧНИК KP.RU