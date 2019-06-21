Для проведения военно-исторического фестиваля перекроют участок автодороги Правдинск-Широкое
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В субботу, 29 июня, в течение часа будет закрыто движение на участке автодороги Правдинск-Широкое. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
Движение будет закрыто с 12.30 до 13.30 на участке от дома №2 до дома №16 по ул. Кутузова города Правдинска для проведения проведением военно-исторического фестиваля «Защитники Отечества – Фридландское сражение».
ИСТОЧНИК KP.RU