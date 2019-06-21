Под Калининградом в ДТП пострадал 44-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-21T11:47:43+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Гурьевском районе в четверг, 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Первое ДТП произошло на автодороге «Калининград – Светлое – Корнево. На 4-м километре 71-летний водитель «Фольксвагена» съехал с дороги и врезался в придорожное дерево. В результате аварии пенсионер был госпитализирован.

Спустя два часа на Северном обходе водитель Ауди» решил развернуться и врезался в мотоцикл. В результате столкновения 44-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU