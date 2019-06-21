В Калининграде области инспекторы ГИБДД выявили 20 пьяных мотоциклистов
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области прошел первый этап операции «Мототранспорт», направленной на выявление нарушений ПДД среди мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инспекторы ГИБДД проверили 728 водителей мотоциклов. 74 человека управляли мотоциклом, не имя прав, либо, будучи лишенными прав. 57 мотоциклистов управляли без шлема, 20 мотоциклистов были в состоянии алкогольного опьянения.
Также инспекторы задержали 30 мотоциклов, их поместили на охраняемую стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU