В Калининграде области инспекторы ГИБДД выявили 20 пьяных мотоциклистов

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-21T11:38:43+03:00

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В Калининградской области прошел первый этап операции «Мототранспорт», направленной на выявление нарушений ПДД среди мотоциклистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инспекторы ГИБДД проверили 728 водителей мотоциклов. 74 человека управляли мотоциклом, не имя прав, либо, будучи лишенными прав. 57 мотоциклистов управляли без шлема, 20 мотоциклистов были в состоянии алкогольного опьянения.

Также инспекторы задержали 30 мотоциклов, их поместили на охраняемую стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU