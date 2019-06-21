Спустя 20 дней в Калининграде разыскали пропавшую 15-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-21T11:44:01+03:00

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В Калининграде полицейские разыскали пропавшую 15-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Иона Л. ушла из дома и не вернулась в субботу, 1 июня.

- Полицейские обнаружили девочку в четверг, в районе 13 часов дня на проспекте Мира возле зоопарка. Девушка шла по улице вместе со своим сверстником. Сотрудники полиции доставили разыскиваемую в дежурную часть, - сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

С несовершеннолетней сейчас проводится профилактическая работа. Полиция и следственные органы проверят, где все это время находилась калининградка.

ИСТОЧНИК KP.RU