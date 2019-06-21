В Калининграде 12 улиц остались без горячей воды

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-21T12:07:07+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на ул. Комсомольская 17а-2. До 18 часов электричество отключено на ул. М. Галковского 2, ул. Черняховского 26, ул. Подп. Иванникова 8, пер. Трамвайный 31-41.

С 12.30 до 15.00 не будет света на б-р Л. Шевцовой 3а, 13-15, 25, 27, 29а, 31, 33 (ВНС), 35-37, 41-43 –

Из-за отсутствия электричества до 15 часов будет отсутствовать или подаваться в пониженном режиме холодная вода в дома б-р Л. Шевцовой 7, 13-15, 25, 33, 37.

От горячей воды для проведения ремонтных работ на теплотрассе до 14 часов отключены дома на пер. Воздушный 4, 9-11, пер. Радистов 2, пр-т Победы 88-94, 130-142, 137, 143, 144а-г, 189, 189а, ул. Белинского 38-40, 53-63, 61а, ул. Брусничная 2, 5-13, ул. Воздушная 2-10, 21-31, ул. Глазунова 7-7а, 9-11, ул. Красносельская 5-7, 21-31, 36-40а, 56, 60, 67а, 67б, ул. Менделеева 2-12, 12а, 13 (школа № 19), 18 (д/сад № 2), ул. Радистов 33, ул. Серж. Мишина1, 8, ул. Тенистая аллея 5-9а, 13-19, 28-30, 35.

ИСТОЧНИК KP.RU