Антон Алиханов выступил в защиту Александры Королевой и «Экозащиты»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-21T13:25:14+03:00

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В пятницу 21 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов записал видеообращение для своей страницы в Инстаграме, в котором сообщил, что погасит часть долга Александры Королевой из «Экозащиты», на которую 30 мая завели 5 уголовных дел.

- Хотел бы выразить слова поддержки Александре Евгеньевне Королевой из «Экозащиты», - заявил Алиханов. - И сегодня планирую встретиться с ее калининградскими коллегами и внести свою небольшую финансовую лепту в то, чтобы были погашены штрафы, за которые в отношении Александры Евгеньевны были возбуждены уголовные дела, и, конечно, призываю всех наших граждан, неравнодушных к вопросам экологии да и не только, наших предпринимателей, помочь Александре Евгеньевне, «Экозащите» погасить эти долги. Хочу сказать, что наше министерство природных ресурсов и экологии очень положительно характеризует Александру Евгеньевну, она входит в общественный совет министерства. Она очень профессиональный человек.

При этом, губернатор попросил Королеву вернуться в Калининградскую область и признать "Экозащиту" иностранным агентом.

ИСТОЧНИК KP.RU