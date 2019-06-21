Калининградца задержали за разбойное нападение на детский магазин
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вооруженный пневматическим пистолетом злоумышленник в маске ворвался в детский магазин на улице Артиллерийской и стал требовать деньги. Испуганная продавец отдала 7 тысяч рублей, после чего он скрылся
Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый 28-летний калининградец. В ходе обыска у него изъяли оружие.
На налетчика завели уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU