Калининградца задержали за разбойное нападение на детский магазин

СЕГОДНЯ 14:04 2019-06-21T14:11:53+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вооруженный пневматическим пистолетом злоумышленник в маске ворвался в детский магазин на улице Артиллерийской и стал требовать деньги. Испуганная продавец отдала 7 тысяч рублей, после чего он скрылся

Сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя. Им оказался ранее судимый 28-летний калининградец. В ходе обыска у него изъяли оружие.

На налетчика завели уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU