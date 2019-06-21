2019-06-21T14:10:13+03:00
Общество

В Калининграде за сутки инспекторы ГИБДД оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде за прошедшие сутки к административной ответственности привлекли 38 пешеходов, переходивших проезжую часть с нарушением Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД отметили, что некоторые пешеходы игнорировали слова инспекторов и продолжали нарушать правила дорожного движения.

- Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием, - заявили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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