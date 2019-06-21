В Калининграде жителю снесенного дома незаконно начислили плату за воду
В Калининграде прокуратура добилась перерасчета незаконно начисленных платежей за услуги ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
У горожанина списали со счета деньги в счет погашения задолженности за холодное водоснабжение и водоотведение в аварийном доме, который был снесен. Но это не помешало «Водоканалу» исправно выставлять счета, а затем в судебном порядке требовать погашения образовавшейся задолженности.
После вмешательства прокуратуры суд отменил заочное решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Также мужчину проконсультировали как возвратить свои деньги, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU