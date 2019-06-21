2019-06-21T15:05:35+03:00
Общество

В Калининграде жителю снесенного дома незаконно начислили плату за воду

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде прокуратура добилась перерасчета незаконно начисленных платежей за услуги ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

У горожанина списали со счета деньги в счет погашения задолженности за холодное водоснабжение и водоотведение в аварийном доме, который был снесен. Но это не помешало «Водоканалу» исправно выставлять счета, а затем в судебном порядке требовать погашения образовавшейся задолженности.

После вмешательства прокуратуры суд отменил заочное решение по вновь открывшимся обстоятельствам. Также мужчину проконсультировали как возвратить свои деньги, добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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