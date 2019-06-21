2019-06-21T18:26:46+03:00
Общество

Калининградец занимался телефонным мошенничеством прямо из колонии

Виктор Сергеев
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Калининграде начинается суд над мужчиной, который выманивал деньги под видом сотрудника банка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В течение двух месяцев злоумышленник названивал жителям региона, представлялся сотрудником банка и сообщал им о крупном выигрыше.

- Обвиняемый рассказывал, что для получения подарка необходимо прислать на указанный номер телефона код подтверждения. Таким образом, потерпевшие сами осуществляли перевод собственных средств на счет мошенника. Сумма общего ущерба превысила 200 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Всего мошенник получил доступ к трем банковским счетам, с которых он списал деньги.

Сотрудники уголовного розыска установились личность подозреваемого. Как оказалось, 34-летний горожанин в это время… уже отбывал наказание в одной из колоний.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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