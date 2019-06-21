2019-06-21T16:11:31+03:00
Общество

В Советске торговый представитель присвоила 190 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Советске полицейские раскрыли хищение крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился директор компании по оптовой торговле продуктами. Мужчина сообщил, что 28-летняя торговый представитель присвоила порядка 190 тысяч рублей.

Полицейские собрали платежные документы, товарные чеки со всех магазинов, куда подозреваемая поставляла товар. Все это стало основание для возбуждения уголовного дела по статье «Присвоение или растрата». Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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