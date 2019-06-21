2019-06-21T17:06:12+03:00
Общество

Андрей Кропоткин раскритиковал деревянный настил променада в Светлогорске

По словам председателя горсовета, доски скрутит уже через пять лет
Иван МАРКОВ
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Светлогорский променадСветлогорский променадФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 21 июня председатель горсовета Калининграда Андрей Кропоткин, прогуливаясь по берегу озера Поплавок, рассказал, что в скором времени на променаде придется заменить деревянный настил на композитный.

- Все доски, которые натуральные тут были – их повело. А нам все-таки так часто бюджетные средства тратить не хочется, поэтому заменим на композит, которого хватит на 20-25 лет, - заявил Кропоткин.

После этого депутат вспомнил, что новый променад в Светлогорске тоже частично сделан из дерева.

- Вы обратите внимание на променад в Светлогорске, - вдруг сообщил он. - Посмотрите потом, что через пять лет там будет. А там еще и среда жестче. Там и соли больше.

- И в Пионерске то же самое, все вздулось, - поддакнул кто-то из журналистов.

- Это она (доска – Ред.) с виду сейчас посерьезнее, потому что новая, - не останавливался Кропоткин. – Как только начнется воздействие среды, холод, жара, потом воздействие морской воды, йод, осадки, ее начнет, хоть она и узкая, закручивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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