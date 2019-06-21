2019-06-21T18:18:08+03:00
Общество

В Калининграде Госавтоинспекция задержала семь «бумеров» с выпускниками БВМИ

Новоиспеченные офицеры высовывались из люков и окон престижных иномарок по ходу движения
Игорь ОРЕХОВ
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..Фото: предоставлено очевидцем
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В Рыбной деревне Калининграда сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали сразу семь автомобилей марки БМВ Х5 с выпускниками местного филиала военного учебно-научного центра ВМФ.

Новоиспеченные офицеры, судя по всему, настолько уверовали в собственную неуязвимость, получив лейтенантские погоны, что устроили проезд по улицам города, по пути высовываясь из люков и окон своих транспортных средств. Что и дало повод автоинспекторам привлечь юнцов к ответственности за нарушение правил провоза пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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