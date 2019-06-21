Калининградская полиция опубликовала фото подозреваемого в краже денег с карты

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-21T18:13:53+03:00

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Калининградская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Кража произошла 18 июня с 12:40 по 12:55 часов на ул. Фрунзе, 15 «А».

Узнавших мужчину на фотографии просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-506 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU