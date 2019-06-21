Калининградская полиция опубликовала фото подозреваемого в краже денег с карты
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Калининградская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Кража произошла 18 июня с 12:40 по 12:55 часов на ул. Фрунзе, 15 «А».
Узнавших мужчину на фотографии просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-506 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU