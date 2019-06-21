2019-06-21T18:13:53+03:00
Общество

Калининградская полиция опубликовала фото подозреваемого в краже денег с карты

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

Калининградская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в краже денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Кража произошла 18 июня с 12:40 по 12:55 часов на ул. Фрунзе, 15 «А».

Узнавших мужчину на фотографии просят позвонить в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 554-502, 554-506 (дежурная часть), 554-601, 554-602 либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде полицейские поймали с поличным угонщика
В Калининграде для съемок фильма ищут беременных женщин
Мэр Калининграда высказался за развитие трамвайного движения в новых микрорайонах
В Калининградской области всего два выпускника не справились с ЕГЭ иностранному языку
На погранпереходах в Голдапе и Гжехотках ожидаются очереди из-за ремонта
Светлаков и Галустян: Стало известно, кто войдет в состав жюри фестиваля «Голосящий КиВиН-2019»
В Калининграде Госавтоинспекция задержала семь «бумеров» с выпускниками БВМИ
Андрей Кропоткин раскритиковал деревянный настил променада в Светлогорске
В Советске торговый представитель присвоила 190 тысяч рублей
На ул. Судостроительной сбили велосипедиста
Калининградец занимался телефонным мошенничеством прямо из колонии
В Калининграде жителю снесенного дома незаконно начислили плату за воду
В Калининграде за сутки инспекторы ГИБДД оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей
Калининградца задержали за разбойное нападение на детский магазин
Антон Алиханов выступил в защиту Александры Королевой и «Экозащиты»
В Калининграде 12 улиц остались без горячей воды
Спустя 20 дней в Калининграде разыскали пропавшую 15-летнюю девочку
В Калининграде области инспекторы ГИБДД выявили 20 пьяных мотоциклистов
Под Калининградом в ДТП пострадал 44-летний мотоциклист
Для проведения военно-исторического фестиваля перекроют участок автодороги Правдинск-Широкое
Легкоатлет из Калининграда завоевал серебро молодежного первенства России