2019-06-21T18:22:45+03:00
Звезды

Светлаков и Галустян: Стало известно, кто войдет в состав жюри фестиваля «Голосящий КиВиН-2019»

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Организаторы фестиваля «Голосящий КиВиН-2019», который пройдет в Светлогорске с 19 по 21 июля, назвали некоторых членов жюри. Как стало известно «Комсомолке», среди согласившихся оценивать юмор КВН-щиков те же звезды, которые приезжали к нам в предыдущие годы.

Так, в Светлогорск в этот раз приедут: Юлий Гусман, Валдис Пельш, Семен Слепаков, Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

Сообщается, что это не все звезды, и кто-то обязательно добавится. То есть имена еще двух-трех членов жюри объявят позже.

Звезд можно будет увидеть в «Янтарь холле» на телесъемке фестиваля 20 июля.

На этот раз к нам приедут такие команды как «Русская дорога» (Армавир), «Азия - mix» (Бишкек), сборная Грузии, «Борцы. Северный десант» (Сургут), сборная Забайкальского края (Чита) и др.

Интересно, что билеты на главный день фестиваля стоят от 4 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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