На погранпереходах в Голдапе и Гжехотках ожидаются очереди из-за ремонта
С 24 июня в пунктах пропуска в Голдапе и Гжехотках начнутся работы по сборке радиометрических ворот, что может создать помехи в приграничном движении Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Работы продлятся в течение 3-4 месяцев, предупреждают в ведомстве.
Кроме этого 25 июня 8 часов до 12 часов на пограничном переходе в Голдапе будет отключено электричество. Из-за технических работ могут быть временные трудности при проведении пограничных проверок людей и транспорта.
- Мы просим учитывать эту информацию при планировании маршрутов и выборе пункта пересечения границы, - отметили в пресс-службе Варминского-Мазурского отдела пограничной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU