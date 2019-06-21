2019-06-21T18:21:47+03:00
Общество

На погранпереходах в Голдапе и Гжехотках ожидаются очереди из-за ремонта

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 24 июня в пунктах пропуска в Голдапе и Гжехотках начнутся работы по сборке радиометрических ворот, что может создать помехи в приграничном движении Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Работы продлятся в течение 3-4 месяцев, предупреждают в ведомстве.

Кроме этого 25 июня 8 часов до 12 часов на пограничном переходе в Голдапе будет отключено электричество. Из-за технических работ могут быть временные трудности при проведении пограничных проверок людей и транспорта.

- Мы просим учитывать эту информацию при планировании маршрутов и выборе пункта пересечения границы, - отметили в пресс-службе Варминского-Мазурского отдела пограничной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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