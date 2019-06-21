В Калининградской области всего два выпускника не справились с ЕГЭ иностранному языку

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-21T18:49:47+03:00

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В пятницу, 21 июня, стали известны результаты экзаменов по иностранному языку.

Как сообщили в региональном министерстве образования, большинство выпускников – 514 человек – выбрали ЕГЭ по английскому языку. Не справились с экзаменом всего два участника.

Более 80 баллов набрали 273 выпускников, при этом сразу восемь человек – по 98 баллов. Средний балл ЕГЭ превысил 78 пунктов. Кроме того, 24 выпускника выполняли задания по немецкому языку. Лучший результат показал представитель ШИЛИ, он составил 92 балла.

С 2019 года среди предметов по выбору появился китайский язык. Единственный участник от региона – выпускница школы №38 Калининграда Илона Миненко получила 79 баллов. Всего по России ЕГЭ по китайскому языку сдавали 75 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU