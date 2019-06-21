Мэр Калининграда высказался за развитие трамвайного движения в новых микрорайонах

СЕГОДНЯ 18:57 2019-06-21T18:57:16+03:00

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Власти Калининграда в лице мэра города в очередной раз высказались за развитие и сохранение трамвая.

- Мы будем поддерживать трамвай. Но понимаем, что сегодня трамвай передвигается со скоростью 8-10 км в час. Мы видим его заполняемость и эффективность работы, - говорит Алексей Силанов журналистам. - Трамваю нужна выделенная линия. Развитие современного трамвайно движения возможно в связи с перспективой развития новых микрорайонов, когда мы обеспечим нормальное по скорости передвижение трамвая. Сегодня у нас есть единственный маршрут, и мы будем его поддерживать в силу своих возможностей и возможностей бюджета. Скажем так, латать. Он такой, какой есть. Сегодня это наше историческое наследие.

При этом Алексей Силанов отметил, что и троллейбусное движение в городе поддерживается.

Однако, стоит констатировать тот факт, что ни троллейбусы, ни трамваи не ездят в новые районы города. Например, до новой застройки в районе Сельмы, улицы Согласия и Елизаветинской можно добраться только маршруткой или автобусом.

- О том, что они туда не ездят сегодня уже поздно говорить. К сожалению, это проблемы отсутствия перспектив и планирования организации дорожного движения. Наверное, можно было выстроить так новые районы, чтобы туда ходил трамвай и была полоса-выделенка. Но сегодня мы живем в тех условиях, которые есть. То, чем технически можем обеспечить перевозку людей, то и используем.

ИСТОЧНИК KP.RU