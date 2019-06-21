В Калининграде для съемок фильма ищут беременных женщин

СЕГОДНЯ 19:16 2019-06-21T19:16:26+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки телевизионного сериала про армию и флот под названием «Андреевский флаг». Организаторы процесса активно привлекают горожан. Очередная киносмена намечена на воскресенье 23 июня.

Как сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, на этот раз будут снимать в больнице и ищут беременных женщин.

«На 23 июня для сцены в больнице ищем актеров на роли медсестер (девушки 25-40 лет) и актрисы на роли беременных (очень приветствуется реальная беременность)», - говорится в сообщении.

В фильме задействованы такие актеры как Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Хочу в тюрьму», «Легенда № 17», сериал «Тихий Дон»), Анатолий Васильев («Экипаж», «Сваты»), Елена Проклова («Мимино», «Собака на сене») и Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»).

Сериал будут снимать все лето. Готовый фильм покажут по телевидению уже, вероятно, в следующем году.

Ранее в Калининграде завершились съемки еще одного проекта – продолжения сериала «Морские дьяволы», который уже больше десятилетия не сходит с экранов. В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России.

ИСТОЧНИК KP.RU