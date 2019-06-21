В Калининграде полицейские поймали с поличным угонщика

СЕГОДНЯ 19:17 2019-06-21T19:17:42+03:00

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В Калининграде полицейские задержали угонщика. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее в полицию обратилась 34-летняя калининградка. Женщина рассказала, что кто-то угнал ее автомобиль за 400 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что машину угнал ее 27-летний знакомый, который ночевал в ее квартире. Ранним утром мужчина ушел из жилища, прихватит ключи.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан на похищенном автомобиле, когда приехал домой. Машину изъяли и возвратили владельцу, - сообщили в УМВД.

Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU