В Калининграде мастер-отделочник обокрал ремонтируемую квартиру

СЕГОДНЯ 19:22 2019-06-21T19:22:41+03:00

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В Калининграде полицейские раскрыли квартиру из квартиры во время ремонта.

24-летнего калининградца как хорошего отделочника порекомендовали потерпевшей ее знакомые. Специалист пришел в квартиру, сразу же сообщил, что ему необходим валик для покраски стен и попросил хозяйку сходить в магазин и купить его. Когда она вернулась, мастер отделочник исчез, а вместе с ним пропали золотой кулон, серебряный браслет и женский рюкзак брендовой марки.

На вора завели уголовное дело, в ближайшие пять лет его точно не будет рекомендовать как «хорошего специалиста».

ИСТОЧНИК KP.RU