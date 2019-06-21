В Калининграде мастер-отделочник обокрал ремонтируемую квартиру
Изменить размер текста:
В Калининграде полицейские раскрыли квартиру из квартиры во время ремонта.
24-летнего калининградца как хорошего отделочника порекомендовали потерпевшей ее знакомые. Специалист пришел в квартиру, сразу же сообщил, что ему необходим валик для покраски стен и попросил хозяйку сходить в магазин и купить его. Когда она вернулась, мастер отделочник исчез, а вместе с ним пропали золотой кулон, серебряный браслет и женский рюкзак брендовой марки.
На вора завели уголовное дело, в ближайшие пять лет его точно не будет рекомендовать как «хорошего специалиста».
ИСТОЧНИК KP.RU