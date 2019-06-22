2019-06-22T10:27:18+03:00
Происшествия

Калининградец избил жену кастрюлей

В больнице у жительницы Черняховска диагностировали черепно-мозговую травму
Игорь ОРЕХОВ
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В Черняховске поссорились супруги. В результате мужчина настолько вышел из себя, что схватил со стола металлическую кастрюлю и ударил ей жену по голове. Да так сильно, что пришлось обращаться больницу, где у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Решив примерно проучить распоясавшегося муженька, горожанка написала заявление в полицию о случившемся. И в отношении черняховца возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь домашний тиран может лишиться свободы на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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