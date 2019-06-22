В Калининграде пройдет акция «Горсть Памяти»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-22T10:38:01+03:00

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Сегодня в полдень во всех муниципалитетах Калининградской области пройдет акция «Горсть Памяти». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, землю со 176 захоронений, где покоятся павшие во время Восточно-Прусской операции 1944 – 1945 годов советские воины, отправят в специальных солдатских кисетах в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооружённых Сил России в подмосковном парке «Патриот».

В Калининграде акция состоится возле мемориала 1200 воинам-гвардейцам. В ней примут участие губернатор Антон Алиханов, первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата Алексей Родин, представители Балтийского флота и ветеранских организаций, кадеты и юнармейцы. Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU