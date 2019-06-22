Под Калининградом «Ауди» врезалась в группу дорожных рабочих – один погиб
Наезд на дорожников.Автомобиль сбил четырех рабочих, один погибвидео очевидца
Водитель "Ауди" слишком поздно заметил впереди людей.Фото: предоставлено очевидцем
Сегодня, около шести часов утра под Калининградом зафиксировано ДТП, в результате которого один человек погиб и четверо получили телесные повреждения.
На федеральной трассе, примерно в одном километре от города двигавшийся в сторону Калининграда автомобиль «Ауди» с регистрационными знаками Латвии врезался в группу рабочих. Те как раз выставляли предупреждающие знаки, собираясь окашивать обочины. В результате один из газонокосильщиков – 36-летний мужчина погиб на месте. Троих его раненых коллег доставили в больницу. Серьезно пострадали и водитель легковушки – он также госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU