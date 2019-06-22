Под Калининградом полиция поймала двух браконьеров

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-22T11:24:50+03:00

Один из рыболовов орудовал «пауком», другой успел выставить сразу три сети

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Сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России «Гвардейский» выступили в рол защитников природы. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калининградской области, в результате рейдовых мероприятий по пресечению незаконной ловли рыбы был задержан 26-летний житель районного центра. Браконьер с «пауком» (кто не знает, это такой вид сети – запрещенный законом) орудовал на реке Лава. Изъято орудие лова и 28 рыбин.

Другой любитель неспортивной рыбалки сам угодил в руки полиции Неманского района. Там отличились участковые уполномоченные полиции. Дождались, пока подозреваемый выплывет в резиновой лодке на реку и расставит три сети. На момент его задержания там было уже 27 рыб.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам пункта «в» части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - добавили в пресс-службе. – Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU