2019-06-22T11:35:23+03:00
Общество

В Калининграде состоялась акция «Свеча Памяти»

На мемориале «1200 гвардейцев» собралось больше 500 человек
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
В мероприятии приняли участие ветераны и юнармейцы.В мероприятии приняли участие ветераны и юнармейцы.Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

Более 500 человек приняли участие в акции «Свеча Памяти, которая прошла сегодня в Калининграде на мемориале «1200 гвардейцев». Организаторами мероприятия выступили региональное Агентство по делам молодежи, областной Центр молодежи, Калининградский добровольческий центр, управление спорта и молодежной политики администрации городского округа «Город Калининград», региональное отделение движения «Волонтеры Победы».

Как сообщила пресс-служба правительства области, акция началась с заступления на Пост №1 почетного караула кадетов из калининградского лицея №35 имени Буткова. Затем собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы и венки к Вечному огню. Также они зажгли лампады и выложили из них слово «Помним».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24