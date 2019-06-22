В Калининграде проходит конкурс «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-22T12:10:00+03:00

Специалисты будут работать над проектами в сфере образования, науки, ЖКХ, здравоохранения, транспорта, городской среды

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В корпусе Балтийского федерального университета имени Канта на улице Александра Невского сегодня начался очный полуфинал Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Он входит в платформу «Россия – страна возможностей», созданную по инициативе Президента России Владимира Путина.

За выход в финал поборются 200 калининградских специалистов из таких сфер, как информационные технологии, управление проектами, дизайн.

- В течение 36 часов участники в командах от трех до пяти человек будут работать над проектами, которые направлены на улучшение условий в здравоохранении, образовании и науке, в сфере транспорта и логистики, ЖКХ и городской среде, государственном управлении, - сообщает пресс-служба правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU