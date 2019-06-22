В Калининграде главарь шайки наркоторговцев получила 7 лет колонии
Центральный районный суд Калининграда вынес приговор руководителю организованной преступной группы наркоторговцев. Точнее, руководительнице, ибо сформировавшуюся в августе 2017 года шайку возглавляла женщина.
«Атаманша» разрабатывала планы, лично подбирала в банду новых участников, распределяла обязанности, обучала подчиненных приемам конспирации. Наркозависимым продавали диацетилморфин (он же героин) и карфентанил.
- К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесены полное признание подсудимой своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, содействие органам предварительного расследования, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелой матери, а также состояние здоровья женщины, - сообщили в пресс-службе суда. - Отягчающим наказание обстоятельством признан рецидив преступлений - ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотических средств.
По совокупности преступлений наркоторговке дали 7 лет колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU