В Калининграде главарь шайки наркоторговцев получила 7 лет колонии

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-22T12:49:31+03:00

Ранее уже судимая женщина организовала преступную группу и умело руководила ею

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Центральный районный суд Калининграда вынес приговор руководителю организованной преступной группы наркоторговцев. Точнее, руководительнице, ибо сформировавшуюся в августе 2017 года шайку возглавляла женщина.

«Атаманша» разрабатывала планы, лично подбирала в банду новых участников, распределяла обязанности, обучала подчиненных приемам конспирации. Наркозависимым продавали диацетилморфин (он же героин) и карфентанил.

- К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесены полное признание подсудимой своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, содействие органам предварительного расследования, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, престарелой матери, а также состояние здоровья женщины, - сообщили в пресс-службе суда. - Отягчающим наказание обстоятельством признан рецидив преступлений - ранее она уже была судима за незаконный оборот наркотических средств.

По совокупности преступлений наркоторговке дали 7 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU