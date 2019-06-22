В Калининграде майор воинской части избивал других офицеров
Доказательства, собранные 306-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику связи войсковой части 41603, дислоцированной в Калининграде. Майор Антон Заболотний признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия.
Жертвами старшего офицера стали его сослуживцы в званиях пониже. Так, 17 ноября прошлого года, будучи недовольным тем, что один из подчиненных не отвечал на его телефонные звонки, а также не организовал выполнение поставленной задачи, Заболотний дважды применил к нему насилие. Свидетелями чего стали другие военнослужащие.
Следующая выходка буйного майора пришлась на 23 ноября: удар ладонью по лицу получил другой офицер - за то, что не организовал наведение порядка в спальном помещении личного состава.
- Приговором Калининградского гарнизонного военного суда Заболотнему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года, - сообщили в Главном военном следственном управлении РФ. – Осужденный также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного управления, связанные с исполнением организационно-распорядительных функций, на срок 2,5 года.
ИСТОЧНИК KP.RU