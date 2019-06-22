На Балтийской косе проходит чемпионат области по дрэг-рейсингу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-22T15:23:09+03:00

У любителей больших скоростей есть еще день, чтобы полюбоваться эффектным зрелищем. Фото: министерство спорта Калининградской области

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Сегодня, 22 июня стартовал первый этап чемпионата Калининградской области по дрэг-рейсингу. Соревнования состоялись на аэродроме Нойтиф, расположенном на Балтийской косе и продолжатся 23 июня. О своем желании принять участие в заездах объявили около 40 гонщиков.

Дрэг-райсинг – гоночные соревнования (по сути, гонка на ускорение), проводящиеся на прямой трассе. Особенно популярны в США. Обычная дистанция – четверть мили (примерно 402 метра). Реже проводятся заезды на полмили (около 804 м), на 1/8 мили (201 м) либо на мерную милю (1609 м). Наиболее распространены в дрэг-рйсинга гонки автомобилей, мотоциклов и катеров с поршневыми двигателями. Но существуют аналогичные соревнования для реактивных машин и байков, скутеров, электромобилей, велосипедов. Соревнуются даже на тракторах и газонокосилках.

ИСТОЧНИК KP.RU