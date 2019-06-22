В Калининграде упавшее дерево повредило два автомобиля

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-22T15:50:12+03:00

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Утром 22 июня в одном из дворов по улице Мариупольской в Калининграде рухнула росшая там ива. К счастью, обошлось без пострадавших людей, но вот две припаркованных поблизости от дерева легковых машины пострадали. Об этом инциденте сообщили в сообществе калининградских автомобилистов в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU