2019-06-22T15:50:12+03:00
Происшествия

В Калининграде упавшее дерево повредило два автомобиля

Инцидент произошел ранним утром 22 июня во дворе дома по улице Мариупольской
Игорь ОРЕХОВ
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К счастью, обошлось без пострадавших людей.К счастью, обошлось без пострадавших людей.Фото: предоставлено очевидцем
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Утром 22 июня в одном из дворов по улице Мариупольской в Калининграде рухнула росшая там ива. К счастью, обошлось без пострадавших людей, но вот две припаркованных поблизости от дерева легковых машины пострадали. Об этом инциденте сообщили в сообществе калининградских автомобилистов в «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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