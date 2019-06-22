В трех городах Калининградской области покажут фильм «Белорусский вокзал»

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-22T16:38:40+03:00

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В Калининградской области в рамках акции «Великое кино великой страны», посвященной Дню памяти и скорби состоится показ киноленты «Белорусский вокзал» 1971 года. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, посетители также смогут увидеть документальный фильм Сергея Майорова о съёмках картины «Белорусский вокзал», созданный специально для акции.

В акции принимают участие 100 городов Российской Федерации. В Калининградской области будут задействованы три площадки: в городах Пионерский (кинотеатр «Маяк», начало показа в 13.20), Зеленоградск (Курортный проспект,. 11, культурно-досуговый центр, начало в 16.00) и Черняховск (кинотеатр «Люмен-Фильм», начало в 18.00). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU