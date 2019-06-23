2019-06-23T11:37:33+03:00
Общество

Сотрудники МЧС проводят рейды по несанкционированным пляжам Калининграда и области

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В калининградской области сотрудники МЧС проводят рейды по пляжам, в том числе несанкционированным.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы во главе с главным госинспектором по маломерным судам региона Сергеем Козловым посетили водоемы, расположенные в черте города.

- Отдельные граждане пренебрегают рекомендациями чрезвычайного ведомства и запретами городской администрации. Купаются в неразрешенных местах, приводят с собой детей, - говорят в МЧС и напоминают, что уже принят законопроект об административной ответственности за купание в непредназначенных для этого местах. Скоро такой способ поведения досуга будет караться штрафом.

Отметим, на сегодня в Калининградской области 29 мест, официально разрешенных для купания. Это пляжи, оборудованные спасательными постами, дно водоемов обследовано, а качество воды – соответствует санитарным норам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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