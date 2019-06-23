Актер Борис Щербаков снимается в Калининграде в роли авторитетного работника мэрии

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-23T11:46:23+03:00

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В Калининграде продолжаются съемки сериала «Андреевский флаг» про армию и Военно-Морской флот России. На этот раз специально для съемок к нам приехал Народный артист РФ Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Хочу в тюрьму», «Легенда № 17», сериал «Тихий Дон»). Киноактер провел в Калининграде несколько дней и улетел в Москву, но ненадолго. На очередную киносмену он непременно вернется.

Как рассказал «Комсомолке» директор актерского агентства кинокомпании «Калининград фильм» Антон Шатилов, Щебраков играет работника мэрии. Причем политика серьезного и авторитетного. Его персонаж не передвигается по городу один, а только в сопровождении крепких парней в черных костюмах (телохранителей, кстати, играют калининградцы). Съемки с участием Бориса Щербакова проходили на площади Победы и под Эстакадным мостом, неподалеку от здания Музея изобразительных искусств (там герой Щебакова встречался с кем-то для переговоров).

Напомним, в съемках сериала задействованы также звезд кино – Анатолий Васильев («Экипаж», «Сваты»), Елена Проклова («Мимино», «Собака на сене») и Ирина Темичева (сериалы «Универ», «Кухня»).

Сериал будут снимать все лето. Готовый фильм покажут по телевидению уже, вероятно, в следующем году.

Ранее в Калининграде завершились съемки еще одного проекта – продолжения сериала «Морские дьяволы», который уже больше десятилетия не сходит с экранов. В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России.

ИСТОЧНИК KP.RU