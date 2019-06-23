2019-06-23T12:22:54+03:00
Звезды

Концерт, гонки и байки: На территории Астрономического бастиона пройдет бесплатный фестиваль

Гостей ждут в субботу 23 июня
Александр КАТЕРУША
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Сегодня, 23 июня в 17:00 на территории Астрономического бастиона (Гвардейский проспект, 22) стартует фестиваль «Ценность жизни». Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, на фестивале покажут военную технику, гоночные машины, спортивные байки. В программе также тренировки по workout и slackline, пиротехническое шоу, викинги, выставка оружия и полевая кухня.

Кроме того, перед зрителями выступят музыканты II этапа рок-фестиваля «Кеды».

Запланирована игра «Тропа доверия», на которую уже можно зарегистрироваться.

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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