Очевидцы: На Московском проспекте ночью насмерть сбили человека, водитель скрылся
Трагедия случилась в ночь на воскресенье 23 июня на Московском проспекте в Калининграде. Как рассказали очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», на Моспроспекте в направлении центра сбили человека.
«Мертвый человек, накрытый белой тканью. Не меньше 15 метров от пешеходного перехода. После увиденного пребываем в глубоком шоке», - пишет один из автомобилистов.
По словам другого, водитель, сбивший пешехода, скрылся с места ДТП.
«Все происходило на глазах. Пешеход шел по переходу, на красный летела «Рено», и сбила его, и даже не остановился и скрылся», - пишет другой очевидец.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU