2019-06-23T12:58:15+03:00
Происшествия

Очевидцы: На Московском проспекте ночью насмерть сбили человека, водитель скрылся

Александр КАТЕРУША
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Трагедия случилась в ночь на воскресенье 23 июня на Московском проспекте в Калининграде. Как рассказали очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», на Моспроспекте в направлении центра сбили человека.

«Мертвый человек, накрытый белой тканью. Не меньше 15 метров от пешеходного перехода. После увиденного пребываем в глубоком шоке», - пишет один из автомобилистов.

По словам другого, водитель, сбивший пешехода, скрылся с места ДТП.

«Все происходило на глазах. Пешеход шел по переходу, на красный летела «Рено», и сбила его, и даже не остановился и скрылся», - пишет другой очевидец.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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