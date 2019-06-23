Калининградцы спасают лисенка, которого сбила машина в Зеленоградске

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-23T13:32:22+03:00

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Еле живого лисенка нашли на трассе в Зеленоградске. Местная жительница подобрала зверька и положила его в багажник. Уже через полчаса лисенок был у волонтеров из приюта-передержки «Клюквенное», которые занимаются спасением и реабилитацией диких животных.

«Бегло осмотрела малышку: лапы целы, хвост цел, вся шерсть усыпана сплошь и рядом яйцами мух, глаза воспалены, взгляд никакой, реакций никаких не проявляет. Лежит как тряпочка...На морде верхняя челюсть немного припухшая, на нижней ссадина и сильный отек...Удар машиной – это однозначно», - написали в группе.

Лисенка в ветеринарной клинике приняли вне очереди. Состояние оценили как тяжелое: обезвоживание, истощение. Рентген показал перелом челюсти.

«Сейчас нужно стабилизировать состояние лисенка. По челюсти есть два варианта. Первый – срастется сама (образуется костный мозоль), челюсть будет кривовата конечно. Второй вариант – начало челюсти, там, где резцы, ампутировать», - отметили волонтеры.

Сейчас лиса находится в стационаре под капельницей, ее кормят через шприц жидким паштетом.

ИСТОЧНИК KP.RU