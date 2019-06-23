С понедельника изменится расписание движения электричек из Калининграда к морю

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-23T14:06:45+03:00

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Внесены изменения в расписание движения электричек в направлении Светлогорска и Зеленоградска с 24 по 28 июня. Как сообщает пресс-служба КЖД, изменения связаны с благоприятным прогнозом погоды на рабочую неделю.

Так, в Зеленоградск дополнительные поезда будут отравляться в 9:10 (с Южного вокзала), 10:45 (с Северного вокзала), 12:45 (с Южного вокзала) и 13:23 (с Южного вокзала); из Зеленоградска в Калининград – в 10:00 (до Северного), 12:43 (до Южного) и 13:30 (до Южного).

Время отправления дополнительных поездов в Светлогорск: из Калининграда с Южного вокзала в 10:00, с Северного вокзала – в 12:00, 14:05; из Светлогорска – 10:58 (до Северного), 13:00 (до Северного) и 16:00 (до Южного).

Большинство рейсов будут выполняться новыми «Ласточками» с минимальным количеством остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU