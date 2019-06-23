2019-06-23T14:49:59+03:00
Звезды

Артистов из Калининграда приглашают к участию в конкурсе авторской песни «Гринландия-2019»

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

К участию во всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия-2019» приглашают артистов из Калининградской области. Как сообщает областной департамент развития культуры, фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области на берегу реки Быстрица у села Башарово.

В рамках фестиваля «Гринландия 2019» будут проведены конкурсы в нескольких номинациях. Помимо основного конкурса авторской песни это будет военно-патриотический, поэтический конкурс и т.д.

В них могут принять участие авторы музыки, слов, исполнители, дуэты – ансамбли, в том числе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Личность погибшего не установлена: В полиции сообщили подробности смертельного ДТП на Московском проспекте
Опубликован обновленный список команд-участниц фестиваля «Голосящий КиВиН 2019»
С понедельника изменится расписание движения электричек из Калининграда к морю
Калининградцы спасают лисенка, которого сбила машина в Зеленоградске
Очевидцы: На Московском проспекте ночью насмерть сбили человека, водитель скрылся
Концерт, гонки и байки: На территории Астрономического бастиона пройдет бесплатный фестиваль
Актер Борис Щербаков снимается в Калининграде в роли авторитетного работника мэрии
Сотрудники МЧС проводят рейды по несанкционированным пляжам Калининграда и области
В трех городах Калининградской области покажут фильм «Белорусский вокзал»
В Калининграде упавшее дерево повредило два автомобиля
На Балтийской косе проходит чемпионат области по дрэг-рейсингу
В Калининграде майор воинской части избивал других офицеров
В Калининграде главарь шайки наркоторговцев получила 7 лет колонии
В Калининграде проходит конкурс «Цифровой прорыв»
В Калининграде состоялась акция «Свеча Памяти»
Под Калининградом полиция поймала двух браконьеров
Под Калининградом «Ауди» врезалась в группу дорожных рабочих – один погиб
В Калининграде пройдет акция «Горсть Памяти»
Калининградец избил жену кастрюлей
В Калининграде мастер-отделочник обокрал ремонтируемую квартиру
В Калининграде полицейские поймали с поличным угонщика
В Калининграде для съемок фильма ищут беременных женщин