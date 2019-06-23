Артистов из Калининграда приглашают к участию в конкурсе авторской песни «Гринландия-2019»

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-23T14:49:59+03:00

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К участию во всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия-2019» приглашают артистов из Калининградской области. Как сообщает областной департамент развития культуры, фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Кировской области на берегу реки Быстрица у села Башарово.

В рамках фестиваля «Гринландия 2019» будут проведены конкурсы в нескольких номинациях. Помимо основного конкурса авторской песни это будет военно-патриотический, поэтический конкурс и т.д.

В них могут принять участие авторы музыки, слов, исполнители, дуэты – ансамбли, в том числе с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU